Девять бортов, летевшие в Домодедово и Внуково, отправлены на запасные аэродромы

В Росавиации сообщили о том, что сегодня рано утром временно ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Девять самолетов перенаправлены на запасные аэропорты.

После отмены ограничений на использование воздушного пространства, то есть в 4.30 мск, пассажиры доставлены в аэропорты назначения. Аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно.

Отметим, сегодня утром в Подмосковье сбиты два украинских БПЛА.

Напомним, утром 21 августа была аналогичная ситуация - в Москве сбиты два украинских беспилотника, из-за чего в аэропортах введен режим "Ковер".