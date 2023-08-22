22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Крыму, Брянской и Московской областях упали сбытые украинские беспилотники

Армия России сбила шесть беспилотников над тремя регионами страны.

Вечером 21 августа отражена попытка атаки беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее Крыма.

Позже два БПЛА сбиты над Брянской областью, а еще два – над Московской.

Напомним, в Подмосковье утром 21 августа сбиты два БПЛА. Кроме того, выяснилось, что в школьную программу начальной военной подготовки включили тему беспилотников. Учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Теги: Беспилотники, БПЛА, Крым


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