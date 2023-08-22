Отца найденного мертвым в Екатеринбурге 6-летнего Далера выпускают из колонии по УДО

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении отца 6-летнего Далера. В июне мальчика нашли мертвым в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, рассмотрена апелляционная жалоба защитника Худжановиддина Бобиева на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 28 июня 2023 года. Тогда осужденному Бобиеву было отказано в УДО.

"Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО. Бобиев выйдет из мест лишения свободы раньше на 1 год, 1 месяц и 17 дней", - рассказали в Свердловском областном суде.

Как уточнили в инстанции, приговором Нижнесергинского районного суда от 24 июля 2018 года Худжановиддин Бобиев был признан виновным в разбое с незаконным проникновением в жилище. Тогда мужчине назначили 7 лет колонии строгого режима. Он является родным отцом 6-летнего Далера, найденного мертвым в июне этого года.

Напомним, по обвинению в убийстве мальчика задержана его опекун Вероника Наумова. Сейчас женщина находится под арестом. Возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них фигурантами проходят еще двое человек: сотрудник детского сада и специалист органов опеки.