22 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: lenobl.ru

Спрос на новостройки в России вырос на 50% за неделю

В России за неделю спрос на новостройки увеличился до 50%.

Это произошло после резкого повышения ключевой ставки Банка России, заявили девелоперы. Вслед за этим стали расти цены — по ряду позиций уже на 3%.

Граждане стараются успеть приобрести жилье, ожидая увеличения процента по ипотеке. Как говорят эксперты, до конца 2023 года стоимость "квадрата" первичного жилья в крупных городах может еще вырасти. При этом ожидаемая в результате мер Центробанка РФ стабилизация валютных рынков создаст условия для снижения ставок по ипотеке, сообщают "Известия".

Кроме того, после повышения ключевой ставки значительно вырос спрос на льготную ипотеку.

Теги: новостройки, жилье, недвижимость


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