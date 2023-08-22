22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: маркетплейсы и "Почта России" обсуждают альтернативу инфраструктурному платежу

Российские маркетплейсы и интернет-магазины предложили "Почте России" "неденежную" альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота.

Компании обсуждают возможность обеспечить "Почту" заказами на сопоставимую сумму на оказание сервисных услуг. Это может затронуть передачу "Почте России" части междугородных доставок или права на использование складов. Переговоры идут непросто.

Интернет-магазины и маркетплейсы не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту.

Сбор в 28 млрд руб. в год могут заменить обязательными услугами для интернет-магазинов. Сегодня "Почта России" остается единственным логистическим оператором, который присутствует практически в любом населенном пункте РФ. Это ожидаемо приводит к убыткам компании, сообщают "Ведомости".

Ранее "Почта России" изменила систему начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям сотрудников. Отмечается, что решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением компании на фоне потери значительной части трансграничной торговли.

Теги: маркетплейсы, Почта России


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