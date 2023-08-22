В регионах России говорят о нехватке топлива на АЗС

Всё больше российских регионов сообщают о нехватке топлива на автозаправочных станциях.

На ряде АЗС исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сообщения о дефиците приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. Письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской и Рязанской областей, а в Минэнерго — власти Хабаровского края.

В Минсельхозе говорят, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками. Ведомство отмечает, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ. В отрасли ситуацию связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами НПЗ, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Элисте возникли перебои с отпуском бензина.