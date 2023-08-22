22 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В регионах России говорят о нехватке топлива на АЗС

Всё больше российских регионов сообщают о нехватке топлива на автозаправочных станциях.

На ряде АЗС исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сообщения о дефиците приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма. Письма в Минсельхоз уже подготовили власти Ростовской и Рязанской областей, а в Минэнерго — власти Хабаровского края.

В Минсельхозе говорят, что обратились в Минэнерго и Минтранс по вопросам роста цен на дизтопливо и перебоев с его поставками. Ведомство отмечает, что доступность топлива имеет существенное значение для аграриев в период проведения сезонных полевых работ. В отрасли ситуацию связывают с увеличением сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонным спросом и ремонтами НПЗ, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Элисте возникли перебои с отпуском бензина.

Теги: АЗС, топливо


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Ранее 18.08.2023 05:01 Мск Власти Калмыкии: наблюдаются перебои с бензином в Элисте
Ранее 17.08.2023 03:03 Мск Рост цен на дизтопливо может остановиться на фоне снижения спроса и укрепления рубля
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