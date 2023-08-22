22 Августа 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Роскосмос

Потеря "Луны-25" может привести к перестановкам в "Роскосмосе"

Потеря российской автоматической лунной станции "Луна-25" может привести к кадровым перестановкам в "Роскосмосе".

Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках, сообщил источник в космической отрасли. По его словам, это коснется высокопоставленных функционеров. По словам собеседника "Известий", проект "Луна-25" реализуется с 2005 года. За это время сменилось много кураторов. На текущем этапе главный ответственный — первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Александр Иванов, который курирует всю техническую часть госкорпорации и как глава государственной комиссии по запуску "Луны-25" ставил последнюю подпись в итоговом протоколе о готовности.

Более вероятно, что ответственность за провал миссии может понести заместитель гендиректора по космическим комплексам и системам "Роскосмоса" Михаил Хайлов, который давно работает в госкорпорации, но не проявлял себя как инициативный руководитель.

Также велика вероятность, что отвечать будут и исполнители — ученые и программисты, которые обслуживали запуск. Ответственность могут понести специалисты из НПО Лавочкина и из Института комических исследований РАН, которые разрабатывали научную программу экспедиции. Не исключено проведение серьезных чисток на уровне руководства.

Эксперты говорят, что причиной аварии могла быть ошибка в программном обеспечении космического аппарата. В частности, один из источников заявил, что проблема может быть в использовании устаревших кодов, сообщают "Известия".

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что двигательная установка межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала 127 секунд вместо запланированных 84. Это стало основной причиной аварии аппарата.

Теги: Лена-25, Роскосмос, космос, Луна


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