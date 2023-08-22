Прилепин заявил, что его в больнице навестили Володин и Миронов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За Правду" Захара Прилепина, который продолжает лечение в больнице.

Как сообщил Прилепин в Telegram, к нему также пришел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что гости поделились новостями хорошими и не очень, а также сошлись на мнении о Киеве.

"Только мирный русский Киев. Так что, работаем", - написал Прилепин.

Ранее писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии.