22 Августа 2023
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Фото: zapravdu.org

Прилепин заявил, что его в больнице навестили Володин и Миронов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За Правду" Захара Прилепина, который продолжает лечение в больнице.

Как сообщил Прилепин в Telegram, к нему также пришел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что гости поделились новостями хорошими и не очень, а также сошлись на мнении о Киеве.

"Только мирный русский Киев. Так что, работаем", - написал Прилепин.

Ранее писателю Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии.

Теги: Прилепин, Володин, Миронов, Госдума


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Ранее 14.08.2023 11:07 Мск Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

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