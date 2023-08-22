BelkaCar проводит проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле

В России каршеринговый сервис BelkaCar инициировал внутреннее расследование из-за того, что ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом в автомобиле компании.

"Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего", - отметили в пресс-службе компании.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России Москвы заявили, что ребенок укололся о шприц, воткнутый на заднем сиденье каршерингового автомобиля. Полицейские проводят проверку, сообщает ТАСС.