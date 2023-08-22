Пригожин опубликовал первое видео после попытки мятежа

Telegram-канал "Разгрузка Вагнера" обнародовал видео с главой ЧВК "Вагенр" Евгением Пригожиным.

Он заявил, что в настоящее время находится в Африке. Как сообщила пресс-служба Пригожина, "Разгрузку Вагнера" используют для коммуникации командиры ЧВК. Руководитель компании на видео говорит о температуре плюс 50 градусов, а также о том, что ЧВК проводит разведывательно-поисковые действия.

"Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной", - заявил Пригожин. Кошмарим ИГИЛ, "Аль-Каиду" (обе террористические организации признаны террористическими и запрещены в России) и других бандосов", — отметил бизнесмен.

ЧВК "Вагнер" может начать действовать вразрез с политикой Кремля, если Россия разорвет связи с «Оркестром» и потеряет над ним контроль. Такую точку зрения озвучила американская журналистка Дебора Армстронг совместно с аналитиком Скоттом Риттером в статье «Вагнер может попасть в руки врага».