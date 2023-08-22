В Асбесте нашли трех детей с мертвыми родителями в квартире

В городе Асбесте нашли трупы мужчины и женщины в одной квартире с малолетними детьми.

Как сообщает телеканал "360", погибшими оказались ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотиков 33-летний мужчина и судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его 32-летняя жена.

В квартире также находились три ребенка — пятилетняя, четырехлетняя и годовалая дочери. Старших отправили в социальное учреждение, а младшую будут обследовать в больнице.

Смерть взрослых не связана с криминалом. Трупы направят на судмедэкспертизу.