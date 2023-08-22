Стало известно о "замечательном разговоре" Маска с Путиным

Миллиардер из США Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям американского Министерства обороны, что общался с президентом России Владимиром Путиным.

Обсуждалась ситуация на Украине, пишет The New Yorker со ссылкой на чиновников из Пентагона. По словам одного из них, при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года бизнесмен упомянул о разговоре с Путиным. Он заявил: "Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным".

Маск лично разговаривал с российским лидером за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter свой вариант мирного плана, отметив, что его консультации с Кремлем были регулярными.

Напомним, создатель Tesla и SpaceX предложил свой план по урегулированию конфликта. Он предполагает, что Крым останется российским, Украина – нейтральным государством, а на присоединенных к России украинских территориях будет проведен повторный референдум при участии ООН.