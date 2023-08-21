В Ростовской области в аварии погибли восемь человек

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП.

В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СКР, устанавливаются причины произошедшего.

"Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших", - написал Голубев в своем telegram-канале.