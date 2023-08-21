Задержан подозреваемый в отравлении 107 жителей Владимира шаурмой

46-летнему жителю Московской области вменили отравление шаурмой жителей Владимира.

По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания на территории Владимира вредное мясо, переработка которой осуществлялась им с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм, сообщает управление СКР по Владимирской области.

Напомним, по данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, количество пострадавших от отравления достигло 107.

"В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой", - написал сегодня, 21 августа, в своем telegram-канале Авдеев.