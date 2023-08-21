Собянин выразил соболезнования семьям погибшим в коллекторе

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в коллекторе реки Неглинки.

"Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Соболезную родным и близким погибших", - написал мэр в своем telegram-канале.

Напомним, ранее из Москвы-реки достали тело погибшей женщины. Она оказалась пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой.

Предположительно, группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.