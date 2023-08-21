Из Москвы-реки достали тело пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой

Из Москвы-реки достали тело погибшей женщины. Она оказалась пятой погибшей во время экскурсии по коллекторам под Москвой.

При этом ранее возникла путанница. Дело в том, что изначально одного из погибших внесли в списки дважды: одного из пропавших мужчин сначала просто обнаружили, и лишь спустя несколько часов смогли достать. Однако по спискам он в итоге прошел дважды. При этом на данный момент до сих пор не известно, сколько всего людей участвовало в экскурсии, пишет Baza.

Напомним, предположительно, группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.