Борисов назвал основную причину крушения "Луны-25"

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов полагает, что двигательная установка межпланетной станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала 127 секунд вместо запланированных 84. Это стало основной причиной аварии аппарата.

"К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - цитирует ТАСС Борисова.

По словам главы Роскосмоса, перед загрузкой на борт аппарата полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировалось на наземном стенде.

"Весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, мы знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14.57 связь с аппаратом прекратилась, попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны", - сказал он.

Ранее Роскосмос сообщил, что, по предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Уточняется, что связь со станцией прервалась около 14:57 мск 19 августа. Мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

19 августа в Роскосмосе сообщили, что на станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Специалисты ведут анализ ситуации.