21 Августа 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

В Совфеде считают, что Запад устал от Зеленского

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Краасин считает, что на фоне поездок президента Украины Владимира Зеленского по миру отсутствие серьезных результатов на поле боя при возрастающих дотациях Вашингтона и НАТО начинает накрывать Запад усталостью и раздражением.

"Власти Украины должны понять, наконец, что дальнейшая эскалакция ускорит конец их режима и персональную ответственность тех, кто принимает безумные и кровожадные решения", - написал Карасин в своем telegram-канале.

 Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Швецию. В планах были встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, Королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.Широкие украинско-шведские переговоры.

Теги: Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Запад, поездка, мир


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