21 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Проект «Живая нить традиций» представит на выставке-форума «Россия» Владимирская область

В рамках выставки-форума «Россия» будет представлен специальный проект об объектах из реестра нематериального культурного наследия Владимирской области «Живая нить традиций». В формате межрегиональной информационно-просветительской акции он реализован АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнёрстве с Областным Центром народного творчества.

Уникальные явления традиционной культуры, которые получили признание как нематериальное культурное наследие, – это обычаи и обряды, устное народное творчество и исполнительское искусство, ремесленные технологии и то, что передаётся от поколения к поколению, формируя культурную самобытность групп и сообществ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, цели проекта – сохранение коллективной памяти о культуре русского народа, укрепление её идентичности, в том числе посредством развития цифровых технологий в социокультурной среде, популяризация народного творчества, искусства, художественных промыслов и ремёсел.

владимирская область(2023)|Фото: kovrovsegodnya.ru

Нематериальное культурное наследие живо тогда, когда его хранители предпринимают усилия по приданию ему некой материальной формы, например, посредством публикации книг или создания фильмов. Именно по такому пути пошли организаторы проекта.

Создан портал «Живая нить традиций» traditions33.ru с информацией об объектах нематериального культурного наследия, мастерах и артистах Владимирской области. Значительная часть контента представлена в фото- и видеоформате, что позволит презентовать творчество и ремёсла в выгодном свете.

Выпущен художественный альбом «Живая нить традиций. Нематериальное культурное наследие Владимирской области». Книга повествует о всех объектах нематериального культурного наследия, включённых в региональный реестр. Это традиционные обычаи и обряды, образцы исполнительского искусства (народные песни и танцы, ритуальные стихи, рожечная музыка), а также аутентичные ремесленные технологии, приёмы изготовления блюд традиционной русской кухни. Загрузить электронную версию книги можно по ссылке traditions33.ru/nkn

Также в рамках акции созданы 4 видеофильма из цикла «Живая нить традиций. Постигая культурное наследие» (traditions33.ru/nkn/video). Они транслируются на местных телеканалах и в интернете. 

Теги: живая нить традиций, культурное наследие владимирской области, традиционные обыачи и обряды


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