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Фото: Накануне.RU

Американская журналистка Армстронг назвала возможные последствия потери контроля РФ над ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» может начать действовать вразрез с политикой Кремля, если Россия разорвет связи с «Оркестром» и потеряет над ним контроль. Такую точку зрения озвучила американская журналистка Дебора Армстронг совместно с аналитиком Скоттом Риттером в статье «Вагнер может попасть в руки врага».

По ее словам, потеря контроля над «музыкантами» может вылиться в серьезные последствия для РФ. Она отметила, что ранее «вагнеровцы» всегда действовали в интересах Москвы, однако на данный момент неизвестно, как будет развиваться ситуация между правительством и ЧВК «Вагнер».

«В последние годы "Оркестр" участвовал в военных операциях в Сирии и Украине, а также обеспечивал безопасность в неспокойных африканских странах, где он боролся с терроризмом и защищал государственных лидеров.

Хотя "вагнеровцы" приобрели репутацию наравне с лучшими армиями мира, организация в настоящее время находится в сложном положении, поскольку ее лидерство под вопросом. Мой источник выразил обеспокоенность тем, что потеря контроля над "музыкантами" может представлять серьезную угрозу для Российской Федерации», — подчеркнула журналистка.

Она отметила, что ранее «вагнеровцы» всегда работали в интересах Москвы и выполняли задачи согласно политике России. Однако, по ее мнению, «Оркестр» все еще является частной военной компанией и может менять приоритеты в соответствии с мнением текущего заказчика, который на данный момент не определен.

«Но, несмотря на то, что "музыканты" всегда действовали в рамках защиты национальных интересов России, ЧВК "Вагнер" остается частной организацией, и ее роль определяется ее непосредственным руководством, которое сейчас находится под вопросом. Помимо своей службы России, "Оркестр" действовал как частный бизнес, где приоритетом является прибыль, а его клиенты готовы платить.

Это означает, что на него могут влиять внешние интересы, которые могут не совпадать с приоритетами России. Высококвалифицированные и опытные бойцы ЧВК "Вагнер" могут быть востребованы другими мировыми лидерами, особенно на африканском континенте, где они могут сыграть решающую роль», — отметила Армстронг.

Бывший офицер разведки США и аналитик Скотт Риттер, напротив, уверен в том, что ЧВК «Вагнер» не станет менять приоритеты и продолжит работу в интересах России. По его мнению, в интересы «музыкантов» не входит порча отношений с Москвой.

«Я думаю, что последнее, что ЧВК "Вагнер" когда-либо сделает — это поссорится с Кремлем. Будущее «Оркестра» на данный момент в Африке. Эта роль не может быть выполнена без благословения, формального или иного, Кремля», — заявил Риттер.

В заключение Армстронг согласилась с коллегой и отметила, что «музыканты» не станут действовать прямо против интересов России, но могут пренебречь этим правилом в случае частичных расхождений во взглядах. Она добавила, что властям РФ следует соблюдать осторожность и поддерживать контакт с ЧВК «Вагнер».

«Однако также важно отметить, что бойцы "Оркестра" вряд ли будут в восторге от любого задания, которое может угрожать их Родине. По крайней мере, в том, что касается любой прямой угрозы. Но косвенные угрозы могут не вызывать такой большой озабоченности, согласно моему источнику, который советует российскому правительству внимательно следить за ЧВК "Вагнер" и оставаться начеку», — резюмировала журналистка.

На данный момент «музыканты» занимаются обеспечением безопасности мирного населения на территории ЦАР и Мали. Благодаря их помощи территория африканских республик практически полностью освобождена от бесчинства радикальных группировок.

Жители государств материка регулярно выходят на демонстрации с флагами России и «Оркестра» и благодарят бойцов ЧВК «Вагнер» за восстановление благоприятной обстановки. Граждане соседних стран, например, Буркина-Фасо и Нигер, видят последствия сотрудничества с Россией и устраивают аналогичные акции, на которых приглашают «вагнеровцев» в свои страны и требуют у правительства развивать отношения с РФ.

Теги: чвк вагнер, вагнеровцы, музыканты, оркестр, скотт риттер, кремль


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