Спортивный фестиваль RCC FEST собрал в Екатеринбурге 140 тысяч гостей

За три дня проведения крупнейшего спортивного фестиваля RCC FEST, на нем побывало свыше 140 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба РМК, при поддержке которой была построена скейт-площадка у КРК "Уралец".

Только в первые два дня на фестиваль пришло 20 тыс. человек. В эти дни на аллее спортсменов прошли профессиональные турниры по боксу и кикбоксингу с участием профи из 13 стран мира. Бои по кикбоксингу продлились шесть часов, запечатлев турнир в истории единоборств Урала как самый продолжительный. Из 17 боев самым ожидаемым стало противостояние Владимира Кузьмина и Эрдена Таха Динчера.

"Фестиваль стал одним из самых заметных событий 300-летия Екатеринбурга. Три дня, несколько спортивных дисциплин, десятки тысяч детей и подростков прикоснулись к ценностям RCC, смогли лично увидеть и пообщаться с классными достойными ребятами, которые делают экшн-спорт популярным, и для многих они являются определённым ориентиром. Вот эта связь для нас – главное", – прокомментировал директор RCC FEST Евгений Звездников.

В День рождения Екатеринбурга в городе впервые прошел Чемпионат России по BMX-фристайлу. За одно из шести мест в составе сборной России по BMX боролось 38 райдеров, 9 из которых девушки. Все они прибыли из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского края, а также Республики Беларусь.

Чемпионом среди мужчин уже в седьмой раз подряд стал мастер спорта международного класса Ирек Ризаев. Среди девушек - уже в четвертый раз за спортивную карьеру, уроженка Ревды, участница Олимпийских игр в Токио Екатерина Круглова. Второе и третье место заняли победитель Спартакиады молодежи России Анар Алиев и райдер из Татарстана Шамиль Ахметзянов, среди девушек – представительница Санкт-Петербурга Анастасия Теребова и райдер Самарской области Дарья Ризаева.

"В прошлом году всероссийские соревнования по BMX на открытии скейт-парка RCC Extreme получили миллионный охват. После такого успеха, конечно же, мы решили поддержать инициативу – в рамках 300-летия города дать соревнованиям статус Чемпионата России в олимпийских дисциплинах, и Федерация велосипедного спорта с удовольствием согласилась", – заявил главный тренер сборной России по BMX Павел Костюков.

В этот же день гости фестиваля могли увидеть международный баттл между сборной Екатеринбурга и сборной мира. На площадке выступили экстремалы, обладающие наградами и премиями в престижных турнирах мира из России, Колумбии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Греции, Франции, Казахстана и Беларуси. В "самокат стрит" победила международная команда, а лучшими райдерами заездов стали француз Матиас Валери и россияне Леонид Арбатский и Антон Голованов. В "BMX стрит" лучшей стала сборная Екатеринбурга, а самыми результативными спортсменами - колумбиец Сантьяго Лаверде, россияне Константин Андреев и Артем Агарков.

"Впечатления от RCC FEST самые яркие. Могу сказать, что прошедший Чемпионат России по ВМХ-фристайлу — самое красочное мероприятие по велоспорту из тех, что проводятся в стране. Как по уровню организации, так и по уровню привлечения зрителей. Очень приятно, что всё это делает РМК, будем надеяться, что все спортивные начинания RCC FEST получат своё развитие", – рассказал генеральный директор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый.

Торжественная часть вручения наград победителям международного баттла и Чемпионата России завершилась ещё одним знаковым событием: на глазах у болельщиков юный спортсмен Егор Петров передал флаг фестиваля челябинцу Артему Холоднякову. RCC FEST пройдет в Челябинске с 7 по 9 сентября в честь 287-летия Челябинска.

Помимо активного спорта, гости фестиваля смогли погрузиться и в теорию экстрима от знаменитых спортсменов Давида Белалова (Bidlo Bikes), Олега Биба (Stress bmx), Константина Андреева и Дмитрия Линькова. Собственная линейка автозапчастей, знаменитый бренд одежды и звание ярких медиаперсон – слушатели выяснили, как достичь успеха, развиваясь на спорте.

Кроме того, в рамках фестиваля были организованы фотозона, площадки для граффити, танцевальная зона, баскетбольный пост, батуты и зона для малышей с сухим бассейном. Коллектив Mad flava заряжал энергией уличных танцев всех гостей, пока лучшие художники Екатеринбурга вместе с посетителями RCC FEST раскрашивали подготовленные организаторами полотна.

Завершился праздник вечерним шоу на главной сцене: шоу-программа от лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров сменилась выступлением кумиров молодежи — NILETTO и Клавы Коки.