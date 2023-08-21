Алексей Текслер поручил в два раза увеличить число "Кванториумов" и обеспечить школы новыми учебниками истории

В Челябинской области в преддверии нового учебного года губернатор Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Участники обсудили развитие допобразование, наставничество в профессиональном самоопределении обучающихся, патриотическое воспитание и участие региона в федеральных проектах. По итогам мероприятия глава региона дал ряд поручений министерству образования области и главам муниципалитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая пленарное заседание, Алексей Текслер отметил, что образование неразрывно связано с выполнением общегосударственных задач, среди которых обеспечение технологического суверенитета и дальнейшее устойчивое развитие экономики страны. И именно в учреждениях образования формируется ключевая основа этих процессов.

"Сегодня основное конкурентное преимущество каждого региона - это кадры. И сегодня те регионы, которые это понимают, вкладывают в развитие образования, в стратегическом плане будут выигрывать эту жесткую конкуренцию", - подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, примером это может служить участие области в федеральном проекте "Профессионалитет". В рамах этого проекта в регионе создана современная материально-техническая база и начали подготовку по новым программам 3 тыс. 175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В 2024 году в рамках проекта будет создано еще три кластера. В результате в области больше ребят стали выбирать обучение в учреждениях СПО после 9 класса. Алексей Текслер поставил задачу продолжить улучшать этот показатель.

"Наш регион - лидер в стране по количеству центров, их у нас уже 12. Мы охватываем основные профессии, плюс в этом году победили в конкурсе и на медицинские профессии, то есть не только технические. Самое главное здесь, что предприятия подключаются к этой программе. У нас 3500 студентов СПО проходят практику на предприятиях, в том числе на предприятиях ОПК. У нас рекорд, 98% ребят, закончившие учреждения СПО, трудоустроены и более 70% по прямой профессии - это лучший результат за все время", - подчеркнул глава области.

Как рассказала вице-губернатор Ирина Гехт, эта программа позволяет студентам сочетать учебу с работой. "Это та образовательная программа, которая позволяет очень гибко сочетать учебу с работой, выстраивая соответствующие модули под запрос работодателя. И в тот момент, когда резко увеличился гособоронзаказ, когда была нехватка рабочих рук, студенты и выпускники пришли и встали у станков, проявили себя как высококвалифицированные специалисты, которых предприятия сразу же трудоустроили. И для ребят — это положительный имиджевый момент, они ощутили свою важность и важность рабочей профессии", - считает замгубернатора.

Алексей Текслер отметил, что сейчас проходят большие трансформации в сфере общего образования, дополнительного образования и высшего, остановился на нескольких таких ключевых направлениях: вопросы патриотического воспитания, профориентация, научно-технологическое образование и создание инженерных классов. В этом году в регионе откроют первые десять инженерных классов. Пять профильных классов появятся на базе 10-х классов, еще пять предпрофильных на базе 8-х классов. Классы будут сформированы на два учебных года. К процессу обучения в инженерных классах подключатся университеты и профильные предприятия, а также организации дополнительного образования.

Алексей Текслер поручил в два раза увеличить число "ИТ-кубов" и "Кванториумов". "Вижу здесь большую перспективу для дальнейшего вовлечения ребят в техническое творчество", - подчеркнул он.

Как рассказала Ирина Гехт, в области уже работают четыре детских технопарка "Кванториум" и семь центров цифрового образования "IT-куб". Кроме того, для малых городов и поселков есть "Мобильный кванториум". "С первого сентября откроем новые "Кванториумы" в Копейске и Пласте и IT-куб в Трехгорном. Таким образом, система допобразования позволит вовлечь в научно-техническую деятельность более 12 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет", - отметила она.

Также Алексей Текслер дал поручение обеспечить все школы области новым учебником истории для 10-х и 11-х классов.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова рассказала, что ученики 10 и 11 классов в этом году уже будут заниматься по новым учебникам истории. "В этом году мы уже закупили и в процессе поставки у нас учебники для всех 11 классов и один учебник для всех 10 классов ("История России"). И до конца года мы приобретем второй учебник истории для 10 классов – "Всеобщая история". Таким образом 10 и 11 классы в этом году у нас будут заниматься по этим учебникам", - сообщила она.

Отдельно Алексей Текслер поручил проработать предложения по включению школьников из новых территорий в образовательный процесс. "Ряд наших педагогов побывали в рабочих командировках в новых территориях, делились опытом, помогали наладить учебный процесс в сложных, практически прифронтовых условиях. Спасибо вам, коллеги. Одна из задач - продолжить работу по приглашению детей, учителей к нам и, чтобы не только в заочном формате организовывали учебный процесс, дети устали от этого. Надо продолжить ту работу - обучение детей в очном формате", - подчеркнул губернатор.