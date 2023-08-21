В Прикамье мужчину приговорили к 17 годам "строгача" за изнасилование двух маленьких девочек

В Пермском крае местный житель признан судом виновным в изнасиловании несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

26-летний житель региона признан виновным в совершении четырех преступлений по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

Летом 2021 года мужчина трижды изнасиловал 12-летнюю девочку, оставаясь с ней наедине. Также он под обманным предлогом увез на мопеде в лес девятилетнюю девочку, и изнасиловал ее. Одна из потерпевших рассказала обо всем матери.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.