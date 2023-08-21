ВОЗ: Версия о естественном происхождении COVID-19 все более вероятна

Естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар.

"Все более вероятным становится естественное происхождение", - цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что по-прежнему открыт для всех гипотез о возникновении заболевания, включая случайную утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане. Фаррар также призвал организовать новую миссию ВОЗ в Китай для поиска причин происхождения коронавируса.

Ранее МИД КНР призвал прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.