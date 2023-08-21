Активисты ОНФ рассказали об ужасных условиях жизни семей участников СВО в Нижневартовске

Активисты ОНФ в Югре обратили внимание на семьи участников СВО из поселка Беловежский, которые живут в нечеловеческих условиях. О проблеме на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава регионального отделения Виктор Снисаренко, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем видеообращении, Снисаренко отметил, что власти Нижневартовска игнорируют проблему.

"В то время как Президент нашей страны требует уделить на местах максимальное внимание семьям бойцов, в Народный фронт продолжают поступать обращения от родственников мобилизованных. В поселке Беловежском в Нижневартовске несколько семей, где мужчины ушли на СВО, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. А ведь их мужья, отцы и братья сейчас на передовой, и пока они защищают нас, власти просто обязаны защитить их семьи", – написал Виктор Снисаренко.

Жители домов боятся, что в их домах рухнет потолок, пол или замкнет проводка. Снисаренко обратился к прокуратуре и СКР с просьбой дать оценку действиям (бездействию) властей города и призвал наказать виновных, потребовать, чтобы они выполнили обязательства перед людьми.

Активисты предложили властям переехать в аварийные дома в Беловежском вместе со своими семьями и пожить в таких же условиях.

Напомним, о проблемах этого поселка мы писали ранее — люди вынуждены существовать в ужасных условиях: в поселке нет канализации, работы по чистке дорог не выполняются, автобусы не ездят, по улицам бегают стаи бродячих собак. Также жители поселка жалуются на качество питьевой воды. В ситуацию были вынуждены вмешаться представители центрального штаба ОНФ. Они зафиксировали, что, несмотря на обещание властей Нижневартовска исправить ситуацию и создать для местных жителей из аварийных домов более-менее сносные условия проживания на период до переселения, команда мэра Кощенко ничего не сделала и жителям поселка по-прежнему приходится бороться за минимальный комфорт в ожидании переезда.

Четкого графика по переселению жителей нет.

СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации г. Нижневартовска, выразившейся в непринятии мер по расселению лиц, проживающих в аварийных домах поселка Беловежский города Нижневартовска.

Срок расселения граждан определен до 31 декабря 2024 года.