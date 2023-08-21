21 Августа 2023
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Фото: ГУ МЧС по СО

В Подмосковье госпитализирован третий за месяц ребенок с укусом гадюки

В Подмосковье госпитализирован третий за месяц ребенок с укусом гадюки.

ЧП произошло в селе Захарово. Годовалую девочку за голень укусила змея, когда та играла в траве. У ребенка развился отек Кивнке.

У девочки затруднилось дыхание, на месте укуса покраснела кожа. Ребенка доставили в состоянии средней тяжести в токсикологическое отделение областной больницы, передает Mash.

В Подмосковье обитает только один вид ядовитых змей – гадюки.

9 августа стало известно сразу о двух покусанных змеями детях: годовалом ребенке в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе и 15-летнем мальчике в СНТ "Ордынцы" под Подольском. И маленький ребенок, и подросток пострадали, когда находились на придомовой территории, а не в лесу или поле.

Малыша госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы, подростка с токсическим эффектом от яда – в детскую городскую больницу.

Теги: змея, гадюка, укус, дети, госпитализация, московская область


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