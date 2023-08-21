21 Августа 2023
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Фото:ГУ МЧС РФ по Челябинской области

На БАМе не стали ремонтировать размытый наводнением участок – новые рельсы кладут параллельно

Ремонтные бригады РЖД не стали дожидаться пока вода после наводнения в районе БАМа полностью спадет – на аварийном перегоне с размывом уже начали укладывать новый путь – рядом с поврежденной "ниткой".

Осушать грунт и формировать новую насыпь начали на участке Нижнеангарск – Холодная, говорится в сообщении РЖД.

"Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути, мостовой переход, 1200 метров контактной сети и 20 опор. Основные силы по-прежнему направлены на то, чтобы помочь региональным властям ликвидировать прорыв защитной дамбы и вернуть реку Холодная в её русло", - говорится в сообщении компании.

Сейчас на месте аварии от РЖД работают 200 человек, 40 самосвалов, 7 бульдозеров и грейдер.

Тем временем на другом участке – рядом с Северобайкальском – пассажиров будут перевозить автобусами во время ремонта размытого полотна. Такая возможность появилась после восстановления автомобильной дороги между Северобайкальском и поселком Кичера. В РЖД заявили, что подвозить поездами пассажиров к одной станции, потом переваливать их автобусами до другой – гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу. Уже сегодня автобусами планируется доставить 250 транзитных пассажиров.

Теги: бам, ржд, ремонт, рельсы, наводнение


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