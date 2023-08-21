"Яндекс" собрался перенести серверы yandex.kz в Казахстан

В "Яндекс" перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Казахстана сообщили, что решение о переносе серверов было принято в рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных – по итогам встречи руководства министерства и представителей "Яндекса", пишет ТАСС.

Отметим, ранее стало известно, что российские власти пока не могут решиться на национализацию "Яндекса", опасаясь серьезной "утечки IT-мозгов", при этом очевидно, что и ранее озвученные в СМИ варианты "сделки" по разделу крупнейшей в стране финтех-компании не идут в ход, вероятно, не устраивая стороны. В "Яндексе" работает более 20 тыс. человек. После начала СВО многие сотрудники переехали за границу и работали удаленно. В какой-то момент компания даже начала создавать "хабы" в странах, куда перебралось большое количество российских айтишников, например, в Сербии. Источники считают, что в компании, где таланты и компетенции персонала имеют решающее значение для сохранения лидирующих позиций предприятия, "враждебное поглощение государством" может спровоцировать отток кадров.