Задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по Москве

Задержан один из возможных организаторов диггерских экскурсий по Москве, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, Никиту Дубаса допрашивают следователи.

Дубас — известный диггер, который водит экскурсии под землей 9 лет.

Мужчина якобы утверждает, что ко вчерашнему происшествию отношения не имеет. Однако, отмечает Mash, последняя СМС от пропавшего гида Константина Филиппова пришла именно ему.

После гибели по меньшей мере трех людей во время диггерской экскурсии в Москве возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предположительно, группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками.

По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек.