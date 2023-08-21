21 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Евгения Майорова из Владимирской области стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров

В Нижегородской области с 16 по 19 августа прошёл 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, он был организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. За звание абсолютного победителя соревновались 63 специалиста из 54 регионов страны.

конкурсанты(2023)|Фото: avo.ru

В упорной и напряжённой борьбе победу одержала представительница Владимирской области – Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Ей вручён главный приз конкурса – автомобиль.

конкурсанты(2023)|Фото: avo.ru

Участники продемонстрировали свои знания и умения в рамках четырёх этапов конкурса со 100-бальной системой оценки: проверка теоретических знаний; разборка и сборка доильного аппарата; санитарная подготовка участника; доение коров в доильном зале.

«Благодаря отточенным профессиональным навыкам, кропотливой и серьёзной подготовке представительница нашего региона уверено прошла все этапы соревнований и набрала максимальное количество баллов. Мы верили в успех Евгении Майоровой, ведь она – победитель XXXII областного конкурса операторов машинного доения коров», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

Теги: машинное доение, конкурс, лучший по профессии


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