Евгения Майорова из Владимирской области стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров

В Нижегородской области с 16 по 19 августа прошёл 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, он был организован Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. За звание абсолютного победителя соревновались 63 специалиста из 54 регионов страны.

В упорной и напряжённой борьбе победу одержала представительница Владимирской области – Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Ей вручён главный приз конкурса – автомобиль.

Участники продемонстрировали свои знания и умения в рамках четырёх этапов конкурса со 100-бальной системой оценки: проверка теоретических знаний; разборка и сборка доильного аппарата; санитарная подготовка участника; доение коров в доильном зале.

«Благодаря отточенным профессиональным навыкам, кропотливой и серьёзной подготовке представительница нашего региона уверено прошла все этапы соревнований и набрала максимальное количество баллов. Мы верили в успех Евгении Майоровой, ведь она – победитель XXXII областного конкурса операторов машинного доения коров», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.