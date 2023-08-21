В России могут ограничить доступ к Youtube через "фильтр-прокладку"

"Ростелеком" тестирует сервис, который предназначен для фильтрации контента на YouTube.

По данным Telegram-канала "ЗаТелеком", госкомпания предложила своим сотрудникам протестировать работу сервиса через сайт ytonline. ru, который был доступен всем российским пользователям. Профильные эксперты считают, что российские власти готовят "мягкую" блокировку видеохостинга.

Близкие к Кремлю политологи также считают, что власти уже созрели до этого шага.

"Запретить Ютуб совсем в России нельзя, потому что там все мультики для детей и всякие видео для взрослых. Восстание может случиться. И вот нашли красивое техническое решение — в России смотреть Ютуб через прокладку. Мультики и массу видео и фильмов можно смотреть, а нехорошую пропаганду отсекут. Сейчас тесты. А запрет оригинального Ютуба, наверное, до конца года", — предрекает политолог Сергей Марков, который считается прокремлевским.

Еще в 2021 году президент РФ Владимир Путин назвал главное условие для работы YouTube и других иностранных интернет-сервисов в России. По его словам, блокировки не будет, если они начнут выполнять требования российского законодательства.