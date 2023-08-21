21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Центр гимнастики Международного фестиваля университетского спорта станет бесплатным для посещения

Центр художественной и эстетической гимнастики в районе Солнечный станет бесплатным для посещения спортсменов после завершения Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что Центр стал крупнейшим в стране, вместив в себя одновременно три гимнастических ковра, еще два ковра расположены в разминочном зале, в тренировочном — разу четыре. Кроме того, в здании предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций. Билеты на соревнования были куплены в первые дни старта продаж.

Фестиваль завершится в сентябре. После этого в здании заработают кружки и секции, а для талантливых гимнастов тренировки будут бесплатными. Для этого будет необходимо пройти отбор на одно из 380 бюджетных мест.

Напомним, что Дворец водных видов спорта также будет работать после соревнований. Его смогут посещать не только спортсмены, но и обычные граждане, желающие научиться плавать. В том числе дети и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Теги: Международный фестиваль университетского спорта, гимнастика, Солнечный


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