В Белгородской области сбит беспилотник

В Минобороны России сообщили о том, что сегодня в 14.30 мск попытались устроить атаку с помощью БПЛА самолетного типа.

Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Напомним, в Подмосковье сегодня утром сбиты два БПЛА. Кроме того, выяснилось, что в школьную программу начальной военной подготовки включили тему беспилотников. Учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.