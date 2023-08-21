Николай Валуев, осмотрев спортивную инфраструктуру Владимирской области, позавидовал возможностям, которые созданы для юных жителей региона

Накануне Владимир с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы, председатель общественного совета АНО «Общественный форум «Экология», чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России Николай Валуев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в областной столице он посетил «умную» спортплощадку у школы №42. «Современным детям я в какой-то степени даже завидую. В нашем детстве мы только могли мечтать о таких ФОКах открытого типа, да ещё и с тартановым покрытием. А теперь такие площадки появляются даже при общеобразовательных школах, и туда могут прийти позаниматься все желающие», – подчеркнул Николай Сергеевич. Также Николай Валуев посетил клуб единоборств «Гром», где пообщался с ребятами и оценил уровень подготовки спортсменов.

К слову, в развитии спортивной инфраструктуры наш регион сделал большой рывок и продолжает идти по этому пути. В 2023 году Владимирская область уже приросла минимум 20 спортобъектами. Только в рамках проекта «Газпром – детям» в разных территориях строится 15 площадок.

В парке «Дружба» Николай Валуев, глава города Владимира Дмитрий Наумов и руководитель Штаба общественной поддержки Павел Кутузов обсудили развитие этой особо охраняемой природной территории, связанной с именем олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Напомним, городская администрация приостановила реализацию всех строительных проектов вокруг парка. На рекреационно-спортивной территории, в том числе на лыжне Прокуророва, после обсуждения с общественностью будет появляться сопутствующая инфраструктура: освещение, парковка для посетителей, лыжная база. После этого парк не только станет комфортнее, но и сможет принимать крупные спортивные мероприятия. Знаменитый спортсмен и депутат поддержал такой подход. Помимо обсуждения рабочих вопросов в парке Николай Сергеевич провел зарядку для ребят.

Вместе с Губернатором Александром Авдеевым Николай Валуев также ознакомился с работой регионального Штаба общественной поддержки, где этим летом создавалась Программа развития Владимирской области, встретился со спортивной общественностью региона. Обсуждался широкий круг вопросов – от героизма бойцов СВО до подъёма спорта в России без Олимпиад, от выбора активности до пользы чтения.

«Поговорили также о создании туркодов Мурома и Суздаля, о развитии туристической инфраструктуры, о курортных сборах. Госдума планирует дать право регионам вводить их на своём уровне, чтобы поддержать исторические города. Президент России одобряет эту инициативу. И нашим туристическим городам такой источник дохода стал бы серьёзным подспорьем в благоустройстве. Ведь у них большая нагрузка на инфраструктуру. Так, на 10 тысяч населения Суздаля приходится в 100 раз больше туристов», – отметил Александр Авдеев.