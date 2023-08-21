На Украине за сдачу коррупционера будут платить 10% от суммы выявленной взятки

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины запустит портал, на котором граждане анонимно смогут сообщать о фактах коррупции и впоследствии получать за это 10% от суммы правонарушения.

По словам главы НАПК Александра Новикова, портал начнет работать в сентябре.

"Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", - пояснил Новиков в эфире телеканала "Рада".

Чиновник отмети, что размер вознаграждения не будет превышать 14 млн гривен ($378 тыс.).

Украинские власти возлагают большие надежды и на цифровизацию как антикоррупционный фактор.

"Цифровизация является одним из самых эффективных инструментов для борьбы с коррупцией. Только за два года реальный антикоррупционный и экономический эффект цифровизации составляет 16,3 млрд гривен. Потенциальный – 48 млрд гривен" отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.