После гибели диггеров в Москве возбуждено уголовное дело

После гибели по меньшей мере трех людей во время диггерской экскурсии в Москве возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах. Также сообщается, что организатора экскурсии допрашивают.

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Найдено уже три тела участников экскурсии – это молодые люди и девушка. Еще минимум два человека – отец девушки, участник экскурсии, и экскурсовод, 31-летний мужчина, считаются пропавшими без вести. По неподтвержденным данным, в экскурсии могли участвовать до двух десятков человек. Правоохранительные органы и МЧС пока не комментируют ситуацию, хотя первое тело нашли еще накануне вечером.

Предположительно, группа пошла на нелегальную экскурсию по подземным коммуникациям и руслам рек в центре столицы, когда начался сильный дождь. Подземные русла и коллекторы наполнились водой, людей смыло потоками.