Останина внесла законопроект о сохранении пособия в случае досрочного выхода из декрета

21 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина внесла законопроект о сохранении пособия в случае досрочного выхода из декрета

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода матери из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.
Читайте также:

Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Сейчас право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. Но если мать досрочно выходит из декрета, то ее заработок может повысить среднедушевой доход семьи и она формально перестанет нуждаться. Право на пособие сохраняется лишь в том случае, если мать, находящаяся в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения.

Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут ее приостановить, в том числе дополнительный заработок матери, досрочно вышедшей на работу из декрета. В настоящее время этот срок равен одному году, то есть семья должна каждый год подтверждать свою нищету.

Останина надеется, что ее законопроект станет дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше.

Порядок назначения единого пособия критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.

Теги: пособие, декретный отпуск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети