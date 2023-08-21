Останина внесла законопроект о сохранении пособия в случае досрочного выхода из декрета

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода матери из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Сейчас право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи меньше величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. Но если мать досрочно выходит из декрета, то ее заработок может повысить среднедушевой доход семьи и она формально перестанет нуждаться. Право на пособие сохраняется лишь в том случае, если мать, находящаяся в декрете, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения.

Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут ее приостановить, в том числе дополнительный заработок матери, досрочно вышедшей на работу из декрета. В настоящее время этот срок равен одному году, то есть семья должна каждый год подтверждать свою нищету.

Останина надеется, что ее законопроект станет дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше.

Порядок назначения единого пособия критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.