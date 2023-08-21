Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данила Фомина, обвиняемого в гибели аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Сегодня суд вынес решение о заключении Фомина под стражу. Под арестом фигурант будет находиться до 17 октября. Сам Фомин во время процесса молчал, смотрев в пол.

Стоит отметить, что адвокат задержанного настаивал на домашнем аресте.

Напомним, трагедия произошла 18 августа, когда Франсуа ударили ножом во время драки. Задержали Фомина на следующий день. В УрФУ выразили соболезнования родным погибшего аспиранта из Габона.