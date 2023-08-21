21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Данила Фомина, обвиняемого в гибели аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Сегодня суд вынес решение о заключении Фомина под стражу. Под арестом фигурант будет находиться до 17 октября. Сам Фомин во время процесса молчал, смотрев в пол.

Данил Фомин в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

Данил Фомин в суде(2023)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что адвокат задержанного настаивал на домашнем аресте.

Напомним, трагедия произошла 18 августа, когда Франсуа ударили ножом во время драки. Задержали Фомина на следующий день. В УрФУ выразили соболезнования родным погибшего аспиранта из Габона.

Теги: УрФУ, аспирант, убийство, обвинение, арест


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Ранее 21.08.2023 09:01 Мск "Всегда окруженный друзьями". В УрФУ впервые высказались о гибели аспиранта Франсуа Нджелассили
Ранее 18.08.2023 14:55 Мск В столице Урала погиб аспирант из Габона

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