Челябинские предприятия ОПК смогут получить субсидии за наставничество

В Челябинской области предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получить субсидию из регионального бюджета на развитие наставничества. Губернатор Алексей Текслер утвердил порядок предоставления субсидий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Такая мера направлена на развитие наставничества и закрепление на рабочих местах молодых специалистов, в том числе выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования.

Эти средства будут направлены на выплату зарплаты за наставничество. К специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист.