В школах Челябинской области откроют губернаторские инженерные классы

21 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Челябинская область
Фото: АУ ХМАО &quot;Региональный молодежный центр&quot;

В школах Челябинской области откроют губернаторские инженерные классы

В Челябинской области с 1 сентября откроют первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74", передает корреспондент Накануне.RU.

"Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе", - сообщил губернатор Алексей Текслер.

В этом году откроют первые десять инженерных классов. Пять профильных классов откроют на базе 10-х классов, еще пять предпрофильных на базе 8-х классов. Классы будут сформированы на два учебных года.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего – мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - отметил он.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова рассказала, что инженерные классы будут ориентированы на те направления, которые заложены в работу межвузовского кампуса.

Это реализация образовательной программы, которая разрабатывается школой совместно с вузами-партнерами и предприятиями-партнерами. Главный индикативный показатель — это поступление выпускников наших школ в вузы Челябинской области на инженерные специальности. Здесь достаточно большой процент тех, кто должен поступить на такие специальности. Мы ориентируем эти инженерные классы на межвузовский кампус, который мы создаем", - сообщила она.

К процессу обучения в инженерных классах подключатся университеты и профильные предприятия, а также организации дополнительного образования (детские технопарки "Кванториумы", центры цифрового образования детей "IT-Кубы", муниципальные учреждения дополнительного образования, региональный центр поддержки одаренных детей "Курчатов-центр" и др.). Обучение в таких классах будет проходить на учебном материале повышенной сложности. Детей сориентируют во множестве инженерных направлений и дадут возможность познакомиться с профессией на практике.

"Учащихся ждут экскурсии в лаборатории и на производство, инженерные соревнования и научные конференции, практические занятия и эксперименты по направлениям: интеллектуальное производство; материаловедение и физика; экология и живые системы; IT-технологии и информационная безопасность в индустрии и ОПК; электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и теплоэнергетика; машиностроение; физико-технические науки и технологии; химические технологии; технологии материалов; автоматизация технологических процессов и производств", - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Для того, чтобы в школе появился инженерный класс образовательной организации придется пройти конкурсный отбор. Он будет проходить ежегодно в два этапа.

Стоит отметить, что задача по подготовке инженерных кадров является приоритетной для экономики Челябинской области в контексте задач региона по укреплению технологического суверенитета Российской Федерации. Для этого в области будут увеличивать количество детских технопарков "Кванториум" и IT-Кубов.

"Их число должно возрасти в ближайшие годы в разы. Это точки роста для кадров инженерной направленности. Участники дискуссии отмечали, что дети все меньше сдают на ЕГЭ физику, профильную математику. Задача IT-Кубов и "Кванториумов" - вовлечь ребенка в инженерное творчество. Мы переживаем интересные времена в образовании, когда меняются подходы к системе, когда мы возвращаемся к традиционно сильным направлениям в нашей школе – это математика и физика", - ранее отмечала вице-губернатор Ирина Гехт.

Теги: Алексей Текслер, инженерные классы, образование,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети