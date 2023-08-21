В школах Челябинской области откроют губернаторские инженерные классы

В Челябинской области с 1 сентября откроют первые губернаторские инженерные классы "Инженеры будущего74", передает корреспондент Накануне.RU.

"Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе", - сообщил губернатор Алексей Текслер.

В этом году откроют первые десять инженерных классов. Пять профильных классов откроют на базе 10-х классов, еще пять предпрофильных на базе 8-х классов. Классы будут сформированы на два учебных года.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего – мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - отметил он.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова рассказала, что инженерные классы будут ориентированы на те направления, которые заложены в работу межвузовского кампуса.

Это реализация образовательной программы, которая разрабатывается школой совместно с вузами-партнерами и предприятиями-партнерами. Главный индикативный показатель — это поступление выпускников наших школ в вузы Челябинской области на инженерные специальности. Здесь достаточно большой процент тех, кто должен поступить на такие специальности. Мы ориентируем эти инженерные классы на межвузовский кампус, который мы создаем", - сообщила она.

К процессу обучения в инженерных классах подключатся университеты и профильные предприятия, а также организации дополнительного образования (детские технопарки "Кванториумы", центры цифрового образования детей "IT-Кубы", муниципальные учреждения дополнительного образования, региональный центр поддержки одаренных детей "Курчатов-центр" и др.). Обучение в таких классах будет проходить на учебном материале повышенной сложности. Детей сориентируют во множестве инженерных направлений и дадут возможность познакомиться с профессией на практике.

"Учащихся ждут экскурсии в лаборатории и на производство, инженерные соревнования и научные конференции, практические занятия и эксперименты по направлениям: интеллектуальное производство; материаловедение и физика; экология и живые системы; IT-технологии и информационная безопасность в индустрии и ОПК; электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии; электро- и теплоэнергетика; машиностроение; физико-технические науки и технологии; химические технологии; технологии материалов; автоматизация технологических процессов и производств", - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Для того, чтобы в школе появился инженерный класс образовательной организации придется пройти конкурсный отбор. Он будет проходить ежегодно в два этапа.

Стоит отметить, что задача по подготовке инженерных кадров является приоритетной для экономики Челябинской области в контексте задач региона по укреплению технологического суверенитета Российской Федерации. Для этого в области будут увеличивать количество детских технопарков "Кванториум" и IT-Кубов.

"Их число должно возрасти в ближайшие годы в разы. Это точки роста для кадров инженерной направленности. Участники дискуссии отмечали, что дети все меньше сдают на ЕГЭ физику, профильную математику. Задача IT-Кубов и "Кванториумов" - вовлечь ребенка в инженерное творчество. Мы переживаем интересные времена в образовании, когда меняются подходы к системе, когда мы возвращаемся к традиционно сильным направлениям в нашей школе – это математика и физика", - ранее отмечала вице-губернатор Ирина Гехт.