Дети участников СВО из Югры пожаловались на детский "концлагерь" в Анапе: еда с плесенью и волосами, в комнатах - тараканы

Дети участников специальной военной операции из Кондинского района Югры пожаловались на ужасные условия в детском культурно-оздоровительном лагере "Премьера", расположенном в Анапе, сообщает местный телеканал "Мегаполис".

В комнатах - пауки, тараканы, муравьи. Также дети пожаловались на просроченную еду, так, например, воспитанникам лагеря 16 августа выдали "Снежок", срок годности которого истек две недели назад - 2 августа. В еде дети также находят плесень и волосы.

Пляж, по словам детей, "зарос вонючими водорослями".

Путевки в лагерь детям выдал "Ресурсный центр развития социального обслуживания". Дорога заняла пять дней - из Междуреченского до Советского, оттуда - до Екатеринбурга, из Екатеринбурга - до Москвы. В Москве дети ночевали несколько ночей в жутких антисанитарных условиях: окурки, банки из-под пива, бутылки, грязь, сообщают родители.

По прибытии в лагерь детей не покормили, забрали телефоны. Вернули только через несколько дней, после скандала, устроенного родителями, которые не могли связаться с детьми. При этом строжайше запретили что-либо фотографировать. Также детям установили график покупки чего-либо за собственные деньги, но при этом график нарушают сами же вожатые, запрещая делать покупки в "разрешенные дни".

Родители требуют вернуть детей домой. Накануне.RU направило запрос в департамент внутренней политики Югры с просьбой прокомментировать ситуацию.