Школьников научат противодействовать беспилотникам противника

В школьную программу начальной военной подготовки включили тему беспилотников.

Учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя, приводит РИА Новости выдержку из рабочей программы курса.

Отметим, зимой президент России Владимир Путин анонсировал создание национального проекта по беспилотникам.

"В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого — обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства", - заявил президент России на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы", разработанный по поручению президента, должен быть утвержден 1 сентября 2023 г. Что касается финансирования, то на 2024-26 гг. выделят более 300 млрд руб.: 48 млрд руб. — на 2024 г., 117 млрд руб. — на 2025 г. и 148 млрд руб. — на 2026 г. На образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске Андрей Белоусов рассказал, что в следующем году в России планируют выпустить 18 тыс. крупных и средних беспилотников и еще десятки тысяч небольших. Вице-премьер сказал, что сегодня Россия уже готова к официальному запуску и развитию новой отрасли беспилотных авиационных систем. Всего беспилотники производят порядка 70 отечественных компаний, 20 из них — крупные. Есть полная линейка отечественных беспилотников — правда, это всего лишь образцы. Но образцы соответствуют мировому уровню.