21 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Tom Little

Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen.

"Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО", - заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Он добавил, что Швеция работает в коалиции с другими странами для "улучшения летного потенциала" Украины, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). В первую очередь, речь идет о боеприпасах и запчастях для ранее поставленной шведской техники: БМП CV 90, танка Strv122 и артиллерийского орудия Archer.

Теги: швеция, украина, истребители Gripen


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