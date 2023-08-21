Площадь лесных пожаров на Среднем Урале за неделю выросла в пять раз

В Свердловской области продолжает расти как количество, так и площадь лесных пожаров. За неделю огонь распространился с 28 га до 141 га.

Как сообщается на сайте Авиалесоохраны, 20 августа в регионе было зарегистрировано 8 пожаров на площади в 111 га. Сегодня в области действует 14 лесных пожаров на площади в 141 га.

Резкий скачок был и в середине августа, когда всего за сутки огнем было уничтожено 25 га леса.

Напомним, что 9 августа власти Свердловской области заявили о ликвидации всех лесных пожаров в регионе. До этого в июне свердловские власти уже отчитывались о ликвидации всех возгораний на территориях лесного фонда. Тогда же стало известно о долгах по зарплате перед сотрудниками Уральской базы авиационной охраны лесов. Только в августе в прокуратуре сообщили о полном погашении задолженности.