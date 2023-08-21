21 Августа 2023
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Фото:instagram.com/tatiana_navka

Журналисты потеряли пресс-секретаря президента России

Журналисты потеряли пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Уже почти три недели он не дает ежедневных брифингов с ответами на актуальные вопросы повестки.

В сети уже появились теории заговора по поводу столь длительного, нехарактерного отсутствия официального представителя Кремля. Так, вспомнили, что последний брифинг состоялся 4 августа. После этого вышло интервью Пескова в издании New York Times, где приводились крайне острые цитаты пресс-секретаря. В частности, слова о том, что "наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия" и "Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов". После этого Песков сделал заявление, мол, его слова были передернуты и выдернуты из контекста. После этого на публике пресс-секретарь главы государства больше не появлялся.

Telegram-канал "Кровавая барыня", входящий в сетку каналов Ксении Собчак, пишет: "Спокойнее. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня".

Теги: дмитрий песков, кремль, отпуск


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