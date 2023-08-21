21 Августа 2023
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Фото: mil.ru/

Посещаемость форума "Армия-2023" упала вдвое - источник

Посещаемость форума "Армия-2023" упала вдвое. "Трафик был очень вялый", знаменитостей и высокопоставленных чиновников видно не было, пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на неназванный источник.

При этом на охрану мероприятия отвлекли значительный штат полицейских, отряды для охраны выставки собирали по всем управлениям МВД Подмосковья, заявляет инсайдер. От возможных атак БПЛА площадки форума прикрывал целых столичный спецполк РЭБ.

Статусности мероприятию мог бы придать визит первого лица государства, но в этот раз – впервые за три года – Владимир Путин лишь обратился с записанным заранее видеоприветствием к участникам "Армии-2023", а открывать форум не поехал, вместо него это делал министр обороны России Сергей Шойгу.

Ранее был отменен авиасалон "МАКС-2023", который должен был состояться в Подмосковье. 

Теги: армия-2023, форум, статус


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