С таблички на здании мэрии Екатеринбурга украли букву "О"

Во время празднования 300-летия Екатеринбурга с таблички, установленной на здании администрации города, пропала буква "О". Об этом сообщает "Екатское чтиво".

На записи с камеры видеонаблюдения зафиксирован один из прохожих, который крутит в руках что-то мелкое. Однако говорить о том, что именно он является похитителем пока рано.

На данный момент букву "О" уже успели заменить, однако, как заметили "Вечерние Ведомости", при более близком рассмотрении видно, что она немного отличается от других по толщине.

Напомним, что табличка "Екатеринбургская городская дума", как и другие, установленные на здании мэрии, были заменены только в 2021 году и обошлись городу в 1,8 млн рублей.