ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на белгородское село

ВСУ сбросили с беспилотника, который находился над селом Новостроевка-Вторая в Белгородской области, осколочный боеприпас для гранатомета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале глава области уточнил, что поврежден один легковой автомобиль. Пострадавших нет.

10 августа различные объекты в Белгородской области пытались атаковать восемь ударных БПЛА, в том числе самолетного типа. Один из беспилотников удалось сбить из стрелкового оружия.