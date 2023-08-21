Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в сентябре

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре.

Это произойдет, если удастся выкроить время для разговора на фоне встречи "Большой двадцатки" и Генассамблеи ООН, уточняет РИА Новости.

Сообщалось, что главной темой переговоров российского и турецкого президентов станут зерновая сделка и возможность мирных переговоров по Украине. По крайней мере, Реджеп Эрдоган намерен в очередной раз предложить российскому коллеге посредничество в переговорах с Киевом. Также главы государств будут обсуждать армяно-азербайджанский конфликт, возобновление дипломатических отношений между Турцией и Сирией.