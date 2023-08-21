21 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о задержании в Тобольске депутата районной думы Рината Урамаева

В Тобольске на рабочем месте задержали депутата районной думы Рината Урамаева. Об этом сообщает telegram-канал "Инсайт Тобольск" со ссылкой на свой источник.

В чем именно обвиняется депутат, пока неизвестно.

Отметим, что в январе этого года Ринат Урамаев попал в поле зрения СМИ. В соцсетях была информация о том, что якобы депутат, управляя автомобилем Land Cruiser Prado, совершил наезд на стоящий Lada Granta и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в новогоднюю ночь и автор поста предположил, что водитель мог быть в нетрезвом состоянии. После этой истории "Единая Россия" заявила о приостановке членства в партии Урамаева до выяснения всех обстоятельств.

Сам Урамаев обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии отрицал и сообщил, что покинул место происшествия, поскольку не увидел на другом автомобиле каких-либо повреждений.

Теги: Ринат Урамаев, депутат, задержание


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